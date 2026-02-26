Bereits am Dienstag und Mittwoch legte die IonQ-Aktie um über +9% zu und auch am Donnerstagmorgen schießt der Kurs des US-Quantencomputerherstellers um +15% im europäischen Handel nach oben. Hat IonQ mit seinen Zahlen überzeugt und ist es die beste Aktie in der Quanteninformatik? Die Erwartungen pulverisiert Die Zahlen für das abgelaufene Quartal und Jahr fielen in der Tat sehr überzeugend aus. IonQ konnte die eigenen Prognosen und die Erwartungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
