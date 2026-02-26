FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2310 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3400 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1680 (1565) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 515 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2230 (2372) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3600 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1760 (1580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCE PRICE TARGET TO 190 (154) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS CAIRN HOMES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2.90 EUR - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2340 (2360) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2200 (2425) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1611 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1540 (1370) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1596 (1857) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'BUY' - INVESTEC STARTS CONCURRENT TECHNOLOG WITH 'BUY' - PRICE TARGET 385 PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'REDUCE' - PANMURE LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1710 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 900 (890) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SANTANDER CUTS BP TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 520 PENCE - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1730 (1780) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 166 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 17600 (16300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 478 (460) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2167 (2100) PENCE - 'BUY'
