Der französische Energie- und Automatisierungskonzern Schneider Electric durchbricht erstmals die Marke von 40 Milliarden Euro Umsatz. Der Boom bei Rechenzentren treibt Auftragseingang und Marge. Auch der Ausblick überzeugt. Die Aktie legt deutlich zu und erreicht ein neues Rekordhoch. Was Anleger jetzt wissen müssen - und warum die Royal Bank of Canada (RBC) optimistisch bleibt.Schneider Electric startet mit Rückenwind ins neue Jahr. Die Aktie gewinnt am Donnerstagvormittag in Paris knapp vier
