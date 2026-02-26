Anzeige
Donnerstag, 26.02.2026
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
26.02.26 | 12:11
166,38 Euro
+0,41 % +0,68
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
26.02.2026 11:20 Uhr
Nvidia Aktie nach Rekordzahlen: Jetzt Aktien kaufen im KI-Boom?

Die Nvidia Aktie bleibt der Taktgeber im globalen KI-Wettlauf. Der Chipgigant präsentierte starke Quartalszahlen und übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Doch trotz der beeindruckenden Zahlen gab die Aktie nachbörslich einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Nvidia Aktien zu kaufen - oder ist die Bewertung bereits zu hoch?

Vollständigen Artikel weiterlesen

