PTA-AFR: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Wolfsburg (pta000/26.02.2026/10:58 UTC+1) - VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.volkswagen-group.com/Finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.volkswagen-group.com/Finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.volkswagen-group.com/Finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 24.07.2026
Aussender: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Deutschland
Website: www.volkswagenag.com/ir
ISIN(s): DE0007664005 (Aktie)
DE0007664039 (Aktie)
