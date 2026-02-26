Die aktuellen Geschäftszahlen von Stellantis sorgen für Entsetzen an der Börse. Der Autobauer, zu dem Marken wie Jeep, Peugeot, Fiat und Opel gehören, ist im zweiten Halbjahr 2025 tief in die roten Zahlen gerutscht. Droht VW demnächst ein ähnliches Schicksal? Das bereinigte operative Ergebnis von Stellantis fiel für die sechs Monate bis Dezember auf minus 1,38 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich für den drastischen Einbruch war die abrupte Kehrtwende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE