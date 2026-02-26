Nach Nvidia-Zahlen fehlt den Märkten die Richtung

Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt stehen heute mehrere konjunkturelle Termine. In der Eurozone richten sich die Blicke auf das veröffentlichte Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen für Februar, das Hinweise auf die Stimmungslage von Unternehmen und Haushalten liefert. Am Nachmittag folgen aus den USA gleich mehrere Impulse: Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wird die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal vorgelegt. Ergänzt werden die Daten durch Zahlen zu Einkommen und Konsumausgaben, die Rückschlüsse auf die Tragfähigkeit der US-Konjunktur erlauben.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Scout24 steht deutlich unter Druck. Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis sowie eines zuversichtlichen Ausblicks reagiert der Markt enttäuscht. Investoren nutzten die Vorlage der Jahreszahlen offenbar zur Gewinnmitnahme, zumal die Aktie zuletzt stark gelaufen war. Zudem blieb der Ausblick hinter den hoch gesteckten Markterwartungen zurück.
Rolls-Royce sorgt international für Aufsehen. Die Aktie legt kräftig zu und markiert neue Höchststände, nachdem der Triebwerkshersteller seine mittelfristigen Gewinnziele deutlich angehoben und milliardenschwere Aktienrückkäufe angekündigt hat. Der beschleunigte Turnaround und der robuste zivile Luftfahrtmarkt treiben das Handelsvolumen spürbar an.
Puma zeigt sich fester und gehört zu den Gewinnern im MDAX. Die vorgelegten Quartalszahlen fielen weniger schwach aus als befürchtet, zudem stabilisiert ein vorsichtiger, aber bestätigter Ausblick die Erwartungen. Nach zuvor deutlichen Kursverlusten greifen Anleger wieder zu und sorgen für eine Gegenbewegung.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4X00
|7,14
|79,700277 USD
|11,04
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN4E4B
|7,08
|24453,137184 Punkte
|37,32
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UG98KE
|3,62
|24806,982367 Punkte
|77,23
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ENJ
|4,29
|25546,24224 Punkte
|58,42
|Open End
|DAX
|Bull
|UN39KV
|2,68
|24877,058585 Punkte
|96,75
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Vonovia SE
|Call
|UG1DXH
|0,25
|34,00 EUR
|12,41
|17.06.2026
|AXA S.A.
|Call
|HD6LQF
|0,96
|42,00 EUR
|11,29
|17.06.2026
|Shell plc
|Call
|HD77XT
|0,29
|42,00 EUR
|14,23
|17.06.2026
|Salesforce Inc.
|Call
|HD654K
|1,1
|200,00 USD
|7,3
|17.06.2026
|TUI AG
|Call
|UG89B8
|0,82
|9,00 EUR
|4,32
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|adidas AG
|Long
|HC281K
|4,98
|105,689734 EUR
|3
|Open End
|Siemens Energy AG
|Short
|UN4J23
|3,61
|180,684512 EUR
|-15
|Open End
|Scout24 SE
|Long
|UG2M5U
|1,26
|51,985397 EUR
|4
|Open End
|DAX
|Long
|UN16S1
|1,17
|24340,123439 Punkte
|30
|Open End
|Xpeng Inc. ADR
|Long
|UN43JE
|10,69
|14,547459 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2026; 10:30 Uhr;
