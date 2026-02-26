Freitag: Inflationsdaten und BASF setzen den SchlusspunktZum Wochenausklang wird es noch einmal geldpolitisch brisant. Vorläufige Inflationsdaten aus Deutschland und mehreren Euro-Ländern dürften die Zinserwartungen für die EZB neu justieren. Am Nachmittag folgen die US-Erzeugerpreise - ein weiterer Gradmesser für den Preisdruck in der größten Volkswirtschaft der Welt. Parallel liefern mit BASF, Swiss Re und weiteren Schwergewichten zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de