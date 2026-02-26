

CANBERA (dpa-AFX) - Atlas Arteria Limited (ALX.AX) announced a profit for full year that Dropped, from the same period last year



The company's bottom line came in at A$181.8 million, or A$0.125 per share. This compares with A$300.2 million, or A$0.206 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 9.7% to A$160.0 million from A$145.9 million last year.



Atlas Arteria Limited earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: A$181.8 Mln. vs. A$300.2 Mln. last year. -EPS: A$0.125 vs. A$0.206 last year. -Revenue: A$160.0 Mln vs. A$145.9 Mln last year.



