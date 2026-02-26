Paris / London / Zürich - Nach den jüngsten Rekorden zahlreicher europäischer Börsen ging es am Donnerstag mit leichtem Schwung weiter aufwärts. Die am Vorabend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Champions Nvidia aus den USA gaben nur leichten Auftrieb. Die Anleger blieben vorsichtig. In Europa ging der Blick ausserdem noch in Richtung zahlreicher weiterer Bilanzen und Ausblicke. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , erreichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab