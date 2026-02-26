Die Unternehmensberatung McKinsey hat eine Analyse des deutschen Strommarktes bis 2035 vorgelegt. Demnach bleiben die Strompreise hoch. Mit Energiewirtschaftszonen, mehr Effizienz im Netzbetrieb und einer besseren Finanzierung könnte das Stromsystem billiger werden. Die Strompreise werden in Deutschland im internationalen Vergleich auf absehbare Zeit hoch bleiben. Das hat der Unternehmensberater McKinsey in seinem Strommarktreport 2026 festgestellt, der den deutschen Strommarkt bis 2035 modelliert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
