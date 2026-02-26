© Foto: StarkDie Bundeswehr hat Kamikazedrohnen im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro bestellt. Doch bei welchem Hersteller landen die Aufträge? Während Peter Thiel sich freuen dürfte, könnte auch Rheinmetall profitieren.Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat grünes Licht für die Beschaffung von sogenannten Kamikaze-Drohnen gegeben, wie die Tagesschau berichtet. In einem ersten Schritt wurden solche Waffensysteme im Wert von rund 540 Millionen Euro bei den zwei deutschen Herstellern Helsing und Stark Defence bestellt - beides nicht börsennotierte Start-ups. Für Käufe über dieser Summe hinaus muss der Haushaltsausschuss erneut befragt werden. Zudem wurden die Gesamtausgaben für die …Den vollständigen Artikel lesen
