DroneShield sichert sich einen Mega-Auftrag und plant im laufenden Jahr eine Expansion in Europa und den USA - die Aktie zeigt sich am Donnerstag stark.DroneShield hat von einem australischen Wiederverkäufer sechs Einzelverträge im Wert von 21,7 Millionen Australische Dollar (12,8 Millionen Euro) erhalten, wie MT Newswires berichtet. Bei den Einzelverträgen handelt es sich um die Lieferung von abmontierten Drohnenabwehrsystemen, Ersatzteilsets und Softwareabonnements an einen "westlichen militärischen Endkunden". Der Wiederverkäufer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eines globalen, börsennotierten Unternehmens, das verpflichtet ist, die Produkte an westliche militärische …
