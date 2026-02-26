Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 26.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 860180 | ISIN: FR0000121972 | Ticker-Symbol: SND
Tradegate
26.02.26 | 13:35
278,45 Euro
+4,84 % +12,85
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
CAC-40
EURONEXT-100
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SCHNEIDER ELECTRIC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
278,65278,7513:39
278,60278,7013:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SCHNEIDER ELECTRIC SE278,45+4,84 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.