Windkraft steht im Süden vor dem Aus. Denn in den Ausschreibungen der Bundesnetzagentur haben Windkraftprojekte in Baden-Württemberg und Bayern kaum noch Chancen. 22 Windpark-Projektierer fordern politische Nachbesserungen. 22 im Südwesten aktive Windpark-Projektierer haben sich mit einem Forderungspapier an politische Entscheidungsträger:innen gewandt. Zu den unterzeichnenden Unternehmen zählen unter anderem Badenova, Ökostrom und EWS Schönau. Der Auslöser ist die dramatische Überzeichnung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
