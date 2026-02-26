Marktausblick 2026: Gold stabil, Lithium steigend. Was bedeutet das für CATL, BYD und Chariot?

Anzeige / Werbung

Zu Beginn des Jahres 2026 zeigt sich der Rohstoffmarkt differenziert. Gold bleibt ein stabiler Wert in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten und nach wie vor volatiler Finanzmärkte. Das Edelmetall wird weiterhin als Absicherungsinstrument genutzt, steht aber tendenziell eher für Werterhalt als für spekulative Kursgewinne.

Parallel dazu erlebt der Lithiumsektor eine mögliches Rebound-Jahr. Nach einem Preisrückgang aufgrund von Überkapazitäten und hohem Lagerabbau zeichnet sich für 2026 eine Erholung ab. Eine starke Nachfrage aus den Bereichen Elektromobilität und stationäre Energiespeicher könnte dabei neue Aufwärtsbewegungen auslösen.

Chariot Resources - Lithiumpreis als zentraler Hebel

Chariot Resources Ltd. (WKN: A3D6ZQ, ISIN: AU0000219982) steht mit seinem Geschäftsmodell in direkter Abhängigkeit vom Lithiumpreis. Das an der ASX gelistete Unternehmen konzentriert sich auf Lithiumexploration in Nordamerika mit bedeutenden Landpositionen in Wyoming und Nevada. Explorationsbohrungen wiesen Lithiumgehalte von bis zu 5,96% Li2O aus - ein Hinweis auf potenziell wirtschaftlich interessante Ressourcen.

Für Chariot sind zwei Faktoren entscheidend: Erstens die zukünftige Preisentwicklung von Lithium und zweitens die strukturelle Nachfrageentwicklung durch batteriebasierte Anwendungen. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, in einem Umfeld knapper werdender Lithiumressourcen operative Partner zu gewinnen und so bei steigenden Preisen frühzeitig zu profitieren.

CATL und BYD - Nachfragetreiber im Batteriemarkt

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL, WKN: A3DWXW, ISIN: CNE100000312) ist der weltweit größte Hersteller von Batterien für elektrische Antriebe und Energiespeicher. In China, dem größten Markt für Elektromobilität und Power Batteries, hält CATL weiterhin die Spitzenposition bei Installationen. Daten aus November 2025 zeigen, dass CATL rund 43,7% Marktanteil der in Fahrzeugen installierten Batteriekapazitäten erreichte - deutlich vor Wettbewerbern wie BYD.

Diese dominante Position bedeutet, dass CATL einer der größten industriellen Nachfrager von Batteriematerialien ist - einschließlich Lithium. Eine hohe Installationsrate von Batterien im Markt wirkt sich direkt auf den Rohstoffbedarf aus, was wiederum Einfluss auf Preisbewegungen von Lithium haben kann. In vielen Fällen setzt CATL sowohl auf Lithium-Ionen-Technologien als auch auf Innovationen wie Feststoff- und alternative Materialien, die mittelfristig die Nachfrage nach verschiedenen Rohstoffarten beeinflussen können.

BYD Company Limited (WKN: A0M4W9, ISIN: CNE100000296) belegt im chinesischen Batterieinstallationsmarkt regelmäßig den zweiten Platz hinter CATL. Im November 2025 erreichte BYD etwa 20,4% Marktanteil bei den installierten Batterie-GWh, gemessen an den in Fahrzeugen verbauten Batterien.

BYD produziert Batteriezellen für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherlösungen und ist dabei weniger auf eine einzelne Batterietechnologie fixiert. Das Unternehmen steigert seine globale Präsenz, sowohl im Automobil- als auch im Energiespeichergeschäft. Die Nachfrage nach Batterien, die BYD bedient, wirkt sich ebenfalls auf die strukturelle Nachfrageseite von Lithium aus.

Fazit

Für das Jahr 2026 stehen Gold und Lithium für unterschiedliche Rohstofflogiken: Gold sichert Werte in unsicheren Zeiten, Lithium steht für Zyklizität und Wachstum im Energiespeicher- und Mobilitätsmarkt. Unternehmen wie CATL und BYD dominieren die Batterieinstallationslandschaft, was direkte Auswirkungen auf die Nachfrage nach Lithium hat. Chariot Resources ist mit seinem Explorationsfokus stark mit dieser Preisentwicklung verknüpft. Die zukünftige Lithiumpreisentwicklung wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Projekte wirtschaftlich realisiert werden können und wie Investoren den Sektor einschätzen.

-

Quellen:

https://cnevpost.com/2025/12/12/china-nov-2025-ev-battery-installations/

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/der-boom-bei-energiespeichern-staerkt-die-nachfrageprognose-fuer-angeschlagenes-lithium-ce7e59d9d089ff27





Disclaimer/Risikohinweis Chariot Resources

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Marktausblick 2026: Gold stabil, Lithium steigend. Was bedeutet das für CATL, BYD und Chariot? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CNE100000296,CNE100000312