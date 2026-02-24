Lithium vs. Seltene Erden: Chariot Resources und Critical Metals Corp entfachen neuen Rohstoff-Wettlauf

Anzeige / Werbung

Lithium und Seltene Erden werden zur strategischen Ressource - zwei Explorer positionieren sich entlang der neuen geopolitischen Rohstoffachsen.

Kritische Metalle rücken ins Zentrum der Machtpolitik

Der globale Rohstoffmarkt befindet sich in einer Phase tiefgreifender Neuordnung. Mit der Rückkehr einer stärker industriepolitisch geprägten Agenda in den USA rücken kritische Metalle wie Lithium und Seltene Erden ins Zentrum strategischer Überlegungen. Medienberichten zufolge plant Donald Trump milliardenschwere Programme, um den Zugang zu Schlüsselrohstoffen zu sichern und die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Initiativen wie das diskutierte "Project Vault" unterstreichen, dass Rohstoffe inzwischen als sicherheitspolitischer Faktor betrachtet werden. Elektromobilität, Energiewende und Verteidigungsindustrie treiben die Nachfrage - und verändern die Bewertung von Explorationsprojekten weltweit.

Chariot Resources setzt auf eine duale Lithium-Strategie

Chariot Resources (WKN: A2QJ9C, ISIN: VGG1902N1095) verfolgt eine geografisch breit angelegte Strategie. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lithiumprojekte in Nigeria und ergänzt diese durch Explorationsaktivitäten in den USA. Damit verbindet Chariot das Wachstumspotenzial eines aufstrebenden afrikanischen Rohstoffstandorts mit der politischen Priorität westlicher Industrienationen.

Nigeria entwickelt sich zunehmend zu einem relevanten Baustein im globalen Lithiummarkt. Chariot ist dort früh positioniert und arbeitet an der strukturierten Erkundung mehrerer Projekte. Westafrika rückt damit stärker ins Blickfeld internationaler Investoren, die nach neuen, diversifizierten Bezugsquellen suchen.

Afrikanisches Potenzial trifft US-Industriepolitik

Parallel dazu gewinnt das Engagement in den USA an Bedeutung. Die amerikanische Rohstoffpolitik zielt darauf ab, Lieferketten für Batterierohstoffe zu verkürzen und heimische Kapazitäten aufzubauen. Für Chariot eröffnet das ein Umfeld, in dem Explorationsprojekte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch unterstützt werden.

Die Kombination aus Nigeria und den USA verschafft dem Unternehmen ein ausgewogenes Profil. Unterschiedliche Risikostrukturen treffen auf verschiedene Nachfragezentren. Diese Balance wird von Marktteilnehmern zunehmend als Vorteil wahrgenommen.

Critical Metals Corp im Fokus der Seltenen Erden

Neben Lithium rücken Seltene Erden verstärkt in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen. Critical Metals Corp (WKN: A3D9C0, ISIN: CA22675M1077) positioniert sich gezielt in diesem Segment. Seltene Erden sind essenziell für Elektromotoren, Windkraftanlagen, Halbleiter und militärische Anwendungen.

Im Zusammenhang mit "Project Vault" wird deutlich, dass die USA den Aufbau strategischer Reserven und eigener Lieferketten forcieren. Unternehmen mit Projekten in politisch priorisierten Regionen profitieren von diesem Kurswechsel. Critical Metals Corp bewegt sich damit in einem Markt, der nicht nur von Angebot und Nachfrage, sondern zunehmend von staatlichen Interessen geprägt ist.

Politische Programme verändern den Rohstoffmarkt

Mit milliardenschweren Förderprogrammen und strategischen Reserven greifen Staaten zunehmend direkt in den Markt ein. Für Explorationsunternehmen bedeutet das neue Chancen, aber auch höhere Anforderungen an Projektqualität, Standortwahl und regulatorische Sicherheit.

Investoren bewerten Rohstoffprojekte heute nicht mehr nur nach Kosten und Ressourcen, sondern auch nach geopolitischer Einbettung. Projekte in den USA, Afrika oder verbündeten Staaten gewinnen an Attraktivität.

Zwei Unternehmen im Takt globaler Verschiebungen

Chariot Resources (WKN: A2QJ9C, ISIN: VGG1902N1095) und Critical Metals Corp (WKN: A3D9C0, ISIN: CA22675M1077) stehen exemplarisch für diese Entwicklung. Beide Unternehmen sind in Märkten aktiv, die zunehmend von politischer Strategie und industrieller Transformation geprägt werden.

Ob Lithium oder Seltene Erden - entscheidend wird sein, wie sich Projekte weiterentwickeln und wie dauerhaft der politische Rückenwind ausfällt. Fest steht: Kritische Metalle sind zu einem zentralen Faktor der globalen Wirtschafts- und Machtordnung geworden.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67595190-chariot-treibt-duale-lithium-strategie-in-nigeria-und-den-usa-voran-176.htm

https://www.ariva.de/aktien/energy-fuels-inc-aktie/news/project-vault-trumps-12-milliarden-plan-laesst-rsf-11894577

https://www.focus.de/finanzen/boerse/jetzt-entfacht-trump-den-kampf-um-seltene-erden-ganz-neu_38128ecf-4dc0-4068-a074-a257aaf9c065.html

__________

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.





Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Lithium vs. Seltene Erden: Chariot Resources und Critical Metals Corp entfachen neuen Rohstoff-Wettlauf appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498