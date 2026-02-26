Es ist ein historischer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte: Die Gründerfamilie Arnault hält bei LVMH mehr als die Hälfte des Kapitals und sichert sich damit offiziell die absolute Mehrheit am Luxusimperium. Damit sendet CEO Bernard Arnault eine klare Botschaft an den Markt.Mit 50,01 Prozent des Aktienkapitals gehört dem Arnault-Clan jetzt mehr als die Hälfte des weltgrößten Luxuskonzerns. Die Stimmrechtsmehrheit von rund 66 Prozent lag zwar schon länger in Familienhand. Doch die 50 Prozent-Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär