Eine Kartierung über fünf Jahre sowie Daten aus KI-gestützten Monitoringsystemen zeigen, dass sich die Zahl der Feldlerchenreviere im Photovoltaik-Kraftwerk in Lauterbach seit Projektbeginn verfünffacht haben. Zudem finden weitere gefährdete Vogelarten dort Nahrung. Biodiversität ist mittlerweile für viele Entwickler großer Photovoltaik-Anlagen ein wichtiges Thema. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich Flora und Fauna in und um Solarparks gut entwickeln können. Enerparc veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse eines eigenen Feldversuchs, den es seit fünf Jahren am Photovoltaik-Kraftwerk im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland