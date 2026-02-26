LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008430026
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008430026
© 2026 dpa-AFX-Analyser