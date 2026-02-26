Marriott International - MAR: Die Hotelkette profitiert von ungebremster Reiselust!

Bullenflagge zum 20er-EMA!

Lizenzgebühren von Kreditkartenunternehmen sind eine Cash Cow für Marriott International! JETZT Pullback Setup!

Marriott (MAR) - ISIN US5719032022

Rückblick: Auch wenn der Gewinn pro Aktie knapp unter den Erwartungen lag, reagierte die Marriott-Aktie angesichts des optimistischen Ausblicks mit einem großen Gap Up. Der Markt setzt weiterhin auf stabile makroökonomische Rahmenbedingungen mit kräftigen Zuwächsen, gerade im nordamerikanischen Geschäftsreiseverkehr. Charttechnisch liegt ein sauberer Aufwärtstrend vor, sodass die bullische Gesamteinschätzung klar ist.

Marriott-Aktie: Chart vom 25.02.2026, Kürzel: MAR Kurs: 347.44.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der aktuelle Pullback zum 20er-EMA ist ein klassisches Long Setup, das beim Überschreiten der letzten Tageskerze das Allzeithoch vom 2. Februar ins Visier nimmt.

Mögliches bärisches Szenario

In Zeiten von Krieg und Krisen kann die Stabilität schnell vorüber sein. Daher sollten wir die aufgerissene Kurslücke zur Absicherung nutzen.

Meinung

Der Hotelriese Marriott International profitiert von einer anhaltend starken Reiselust, soliden Quartalszahlen und optimistischen Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Besonders Geschäftsreisen und internationale Buchungen ziehen wieder kräftig an - ein gutes Zeichen für die Margen. Für Anleger ist vor allem spannend: Marriott setzt konsequent auf sein margenstarkes Franchise- und Managementmodell. Das bedeutet: weniger eigene Hotels, mehr Gebühreneinnahmen. Ergebnis - stabile Cashflows bei vergleichsweise geringem Risiko. Genau das mögen Investoren. Auch der Ausblick sorgt für Rückenwind. Das Management rechnet mit weiterem Wachstum bei Umsatz und Gewinn, insbesondere als Folge steigender Lizenzgebühren seitens Kreditkartenunternehmen. Zusätzlich werden eigene Aktien zurückgekauft, was den Gewinn je Aktie weiter stützt. Die Bewertung ist ambitioniert, was bei einem global führenden Hotelkonzern mit starken Marken und solidem Geschäftsmodell allerdings kein Ausreißer ist. Unterm Strich: Starker Trend, solides Fundament, aber kein billiger Einstieg mehr. Wer einsteigt, setzt auf die anhaltende Reiselust - und darauf, dass Marriott weiterhin effizient expandiert.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 92.07 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 700.81 Millionen USD

Meine Meinung zu Marriott ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/marriott-international-aktie-was-der-neue-hoehenflug-fuer-dach-anleger/68608870

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.