NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Der für 2028 anvisierte Free Cashflow liege um rund sechs Prozent über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B63H8491
