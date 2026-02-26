HENSOLDT hat eine gemischte Reihe von vorläufigen Ergebnissen veröffentlicht. Die Umsätze im vierten Quartal lagen unter den Erwartungen. Obwohl der Auftragseingang stark war, konzentriert er sich weitgehend auf traditionelle Landplattformen, die nicht im Zentrum der aktuellen Gefechtsdynamik in der Ukraine stehen. Der Cashflow profitierte von Vorauszahlungen und bleibt volatil. Das EBITDA war solide, und der berichtete EBIT für das Geschäftsjahr lag 2 % unter den Konsensschätzungen. Der Ausblick für 2026 deutet auf begrenztes Upside-Potenzial hin, und die mittelfristigen Wachstumsziele bleiben im Vergleich zu unseren konservativeren Annahmen ambitioniert. Die Sichtbarkeit über die aktuelle Auftragswelle hinaus ist weiterhin eingeschränkt, und softwaredefinierte Verteidigung bleibt zu klein, um ein glaubwürdiges wiederkehrendes Wachstumsprofil zu unterstützen. Unserer Ansicht nach bewertet der Markt eine strukturelle Neubewertung weiterhin zu niedrig, während der aktuelle Schwung weitgehend zyklisch erscheint. Wir senken unser Kursziel auf 57,00 EUR von zuvor 65,00 EUR und bestätigen die Verkaufsempfehlung (SELL). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2026 mwb research