WKN: A0DLQW | ISIN: XS0202043898 | Ticker-Symbol: N/A
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
nicht mehr börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
A.T.U AUTO-TEILE-UNGER INVESTMENT GMBH & CO KG Chart 1 Jahr
Dow Jones News
26.02.2026 14:57 Uhr
191 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: GEPVOLT SE: GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur - Geplanter Rollout an bis zu 275 Standorten

DJ PTA-News: GEPVOLT SE: GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur - Geplanter Rollout an bis zu 275 Standorten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

GEPVOLT SE: GEPVOLT SE schließt Kooperationsvertrag mit ATU zum Ausbau von Schnellladeinfrastruktur

Geplanter Rollout an bis zu 275 Standorten

Visualisierung eines möglichen Projektstandorts

Hilden (pta000/26.02.2026/14:21 UTC+1)

Hilden, 23. Februar 2026 - Die GEPVOLT SE hat mit ATU einen Kooperationsvertrag zum bundesweiten Ausbau einer integrierten Schnelllade- und Batteriespeicherinfrastruktur unterzeichnet.

Das Projekt wird in zwei Stufen umgesetzt: Zunächst entstehen an 20 ATU-Filialen hochleistungsfähige Schnellladesäulen in Kombination mit intelligenten Batteriespeichersystemen. Im Anschluss ist der vertraglich vereinbarte Rollout auf rund 275 weitere Standorte vorgesehen.

Integriertes Infrastrukturmodell mit Batteriespeicher

GEPVOLT übernimmt die vollständige technische Konzeption, Planung, Errichtung sowie den Betrieb der Anlagen. Im Mittelpunkt steht ein standardisiertes Infrastrukturmodell, das Schnellladeleistung und Netzstabilität durch integrierte Batteriespeicher systematisch verbindet.

Die Speicher fungieren als Energiepuffer und ermöglichen hohe Ladeleistungen, ohne dass umfangreiche Netzverstärkungen erforderlich werden. Lastspitzen werden abgefedert, Netzanschlusskosten reduziert und bestehende Netzkapazitäten effizient genutzt.

Made in Germany: Entwicklung und Produktion in Hilden

Die eingesetzten Batteriespeichersysteme werden am GEPVOLT-Standort in Hilden entwickelt und produziert. Das Unternehmen verfolgt konsequent eine Made in Germany Strategie mit hoher Wertschöpfungstiefe. Zentrale Komponenten, Energie Management Systeme sowie das firmeneigene Steuerungssystem stammen aus eigener Entwicklung.

Das proprietäre Steuerungssystem koordiniert intelligent Netzanschluss, Speicher und Schnellladeeinheit. Die vollständige Integration von Hardware, Software und Steuerungstechnik gewährleistet hohe Qualitätsstandards sowie langfristige Systemstabilität.

"Mit diesem Projekt setzen wir unseren Ansatz um, großvolumige Infrastrukturprojekte technisch standardisiert und industriell skalierbar umzusetzen", sagt Andreas Zafiratos, Technischer Vorstand der GEPVOLT SE. "Die Kombination aus eigener Entwicklung, eigener Produktion und eigenem Steuerungssystem ermöglicht uns technologische Unabhängigkeit und höchste Qualität Made in Germany."

Systematischer Rollout mit standardisierter Architektur

Das zweistufige Projektmodell ermöglicht einen strukturierten und wirtschaftlich effizienten Infrastrukturausbau. Statt individueller Einzellösungen entsteht eine bundesweite Plattform mit einheitlichen technischen Spezifikationen und modularer Bauweise. Technische Wiederholbarkeit und industrielle Skalierung stehen dabei im Vordergrund.

GEPVOLT bündelt Projektentwicklung, Engineering, Produktion und technische Integration in einer integrierten Struktur. Ziel ist der Aufbau einer robusten, netzdienlichen Infrastruktur mit langfristiger technologischer Stabilität.

Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs adressiert GEPVOLT den wachsenden Bedarf an leistungsfähigen und intelligent integrierten Ladelösungen. Die geplanten bis zu 275 weiteren Standorte unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, großvolumige Standortportfolios systematisch zu erschließen und auf einheitlichem Qualitätsniveau umzusetzen.

Über GEPVOLT SE

Die GEPVOLT SE mit Sitz in Hilden ist ein deutsches Energieinfrastrukturunternehmen mit Fokus auf Entwicklung, Produktion und Errichtung industrieller Batteriespeichersysteme sowie integrierter Schnellladeinfrastruktur. Mit eigener Entwicklung, eigener Produktion und eigenem Steuerungssystem verfolgt GEPVOLT einen konsequent industriellen Ansatz und setzt auf technologisch unabhängige Lösungen Made in Germany.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      GEPVOLT SE 
           Max-Volmer-Straße 23 
           40724 Hilden 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Christina Neumann 
Tel.:         +49 2103 99550-0 
E-Mail:        ir@gepvolt.com 
Website:       gepvolt.com 
ISIN(s):       DE000A460DL7 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772112060463 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 08:21 ET (13:21 GMT)

© 2026 Dow Jones News
