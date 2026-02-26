PayPal-Aktie vor neuem Boom: Dieser Gigant will PayPal schlucken - PYPL-Aktie winkt Verdopplung

Anzeige / Werbung

Der Zahlungsriese Stripe wirft ein Auge auf PayPal. Prompt stieg die PayPal-Aktie und dürfte ihre jahrelange Korrektur beenden. Die nächste große Rallye winkt. Eine HKCM-Analyse.

Der weltweit operierende Zahlungsdienstleister Stripe prüft eine teilweise oder sogar vollständige Übernahme von PayPal. Stripe wickelt für Kreditkarten-Giganten wie Visa, Mastercard oder American-Express digitale Zahlungen ab, etwa auf E-Commerce-Plattformen von Amazon, Meta und Spotify. PayPal-Anleger erhoffen sich von der Übernahme neue Perspektiven nach harten Jahren der börslichen Stagnation und Defizite. Die PYPL-Aktie sprang parallel zu den Übernahme-Gerüchten deutlich und kann ihre jahrelange Korrektur beenden. Eine HKCM-Analyse.

Stripe prüft PayPal-Kauf: Anleger atmen auf

Stripe, ein nicht börsennotiertes Unternehmen und einer der größten Anbieter von Zahlungsabwicklungen im E-Commerce, prüft sowohl ein Komplettangebot als auch die Übernahme einzelner Geschäftsbereiche wie Venmo von PayPal. Die Nachricht sorgte an der Börse für Aufsehen, die Nachfrage nach der PayPal-Aktie stieg kurzfristig deutlich. PayPal erlebte zuletzt Turbulenzen, die mögliche Übernahme bietet nach zähen Jahren mit Stagnation an der Börse neue Perspektiven.

Der Wettbewerbsdruck im digitalen Zahlungsverkehr hat in den letzten Jahren zugenommen, da andere Akteure wie Apple Pay und Google Pay Marktanteile gewinnen. Stripe wiederum verfügt über eine starke technologische Infrastruktur im Händlersegment, während PayPal nach wie vor eine signifikante Verbraucherbasis und ein etabliertes Netzwerk besitzt - eine Kombination, die für einen Käufer wie Stripe attraktiv sein könnte. Ende 2025 hat PayPal zudem eine Neuerung vorgestellt. Eine neue Werbeplattform ermöglicht Händlern, personalisierte Anzeigen auf Basis von Zahlungsdaten zu platzieren.

PayPal vor Übernahme: Wird jetzt alles besser?

Die Übernahmespekulationen fallen in eine Phase, in der PayPal mit operativen und strategischen Herausforderungen kämpft. Frühere Berichte und Quartalszahlen des vierten Geschäftsquartals 2025 zeigen, dass PayPal zwar einen moderaten Umsatzanstieg verzeichnete, aber die Erwartungen der Analysten verfehlte. So stieg der Quartalsumsatz zuletzt auf rund 8.68 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von etwa vier Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Dennoch lag dieser Wert unter der Markterwartung, ebenso wie das Ergebnis je Aktie, das mit 1.23 US-Dollar etwas niedriger ausfiel als prognostiziert. Die schwächeren Zahlen und die anschließenden Prognosen für 2026 führten mitunter zu anhaltender Volatilität bei der Aktie und womöglich einer erhöhten Skepsis unter Investoren. Was sagt die technische Analyse zur potenziellen Kursentwicklung der PayPal-Aktie?

HKCM-Analyse: PayPal winkt 100-Prozent-Rallye

Es ist kaum einen Monat her, da setzte PayPal nach schwachen Quartalszahlen seinen Geschäftsführer Alex Chriss vor die Tür. Daraufhin stürzte die Aktie auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren. Auf der Unterstützung bei 38.46 US-Dollar federte der Kurs vor wenigen Tagen wieder deutlich aufwärts, der Widerstand nahe 50 US-Dollar ist zum Greifen nahe. Kurzfristig rechnen wir in der aktuellen magentafarbenen Welle (1) mit einer Fortsetzung der jüngsten Anstiege bis auf die Kursniveaus, wo im vierten Quartal des Vorjahres die scharfe Korrektur auf unter 40 Dollar begann.

Eine kurze Korrektur der ebenfalls magentafarbenen Welle (2) zurück in Richtung des aktuellen Widerstands bei rund 50 Dollar sollte anschließend das Fundament legen für die nächste impulsive Rallye. Danach kann die magentafarbene Aufwärtswelle (3) laut Primärszenario das Jahreshoch 2025 bei knapp über 80 Dollar attackieren. Knickt PayPal stattdessen zurück unter den jüngsten Boden bei 38.46 Dollar, droht der Aktie eine deutliche Verlängerung der laut Primärszenario bereits abgeschlossenen beigen Abwärtswelle II (Wahrscheinlichkeit: 33%).

Unsere Abonnenten erhalten Zielzonen für vielversprechende Ein- und Ausstiege sowie Echtzeit-Signale für lukrative Handelsmöglichkeiten, um von Kursbewegungen in beide Richtungen zu profitieren. Im Tech33-Analysepaket finden sich neben PayPal weitere Top-Titel wie Alphabet, Amazon oder Microsoft. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

Leseempfehlung auf HKCM-News: SaaS-Apokalypse: Warum die Wallstreet Software-Aktien fallen lässt

Enthaltene Werte: US0231351067,US6311011026,US30303M1027,US70450Y1038,LU1778762911