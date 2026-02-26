Amazon führt strengere Regeln für den Einsatz von KI-Tools und Automatisierungslösungen ein. Für Händler:innen wächst damit die Unsicherheit - zugleich wird deutlich, dass Anbieter:innen entsprechender Services jederzeit ihre Geschäftsgrundlage verlieren können. Amazon verschärft seine Plattformregeln und nimmt dabei insbesondere KI-Agenten und automatisierte Software ins Visier. Zum 4. März 2026 aktualisiert der Konzern sein Business Solutions Agreement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n