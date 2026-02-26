Last Mile Solutions hat sein MSP-Angebot um die Tesla Supercharger erweitert. Über eine direkte Peer-to-Peer-Anbindung erhalten die Partner von Last Mile Solutions Zugang zu mehr als 20.000 Superchargern an rund 1.500 Standorten in ganz Europa. Damit können über 1,4 Millionen E-Autofahrer, die über Partner Ladedienste von Last Mile Solutions nutzen, Tesla Supercharger direkt über ihre gewohnte eMSP-App finden, Ladevorgänge starten und abrechnen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net