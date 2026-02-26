Diese DAX-Aktie ist zwar bei vielen Dividenden-Anlegern sehr beliebt, doch die Analysten der DZ Bank sind sich sicher, dass der Wert viel zu teuer ist. Ist es jetzt an der Zeit, die Papiere zu verkaufen? Die Aktie von E.ON hat zuletzt eine erstaunliche Rallye abgeliefert, doch nach guten Zahlen (mehr dazu in diesem Artikel) sehen die Analysten der DZ Bank den Zenit vorerst als überschritten an. DZ Bank rät bei diesem DAX- und Dividendenwert jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE