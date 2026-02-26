Die Puma-Aktie profitiert am Donnerstag von den Geschäftszahlen. Aktuell steigt der Kurs um 2,5% auf 23,20 €. Wie geht es hier weiter? Reset abgeschlossen Dass die Geschäftszahlen für 2025 nicht besonders gut ausfallen, war zu erwarten. Dafür war das Jahr zu turbulent und die eingeleiteten Maßnahmen des neuen CEO Arthur Hoeld zu anspruchsvoll. Der Konzernumsatz reduzierte sich um 13% auf 7,3 Milliarden €, währungsbereinigt lag er bei 8,1%. Der Rückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
