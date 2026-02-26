Ergebnisse im Geschäftsjahr 2025

Umsatz stieg um 13 auf insgesamt 5,457 Milliarden Euro im Jahr 2025

Die Indra Group legt ihre Finanzprognosen um mindestens 17 höher fest als in ihrem Strategieplan für 2026 vorgesehen

Die Indra Group gibt die Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro pro Aktie bekannt (mehr als 20 über der Dividende von 2024), die zu Lasten des Jahresergebnisses 2025 geht

Die Ergebnisse und der Anstieg des Auftragseingangs bestätigen die industrielle Stärke der Indra Group und ihre Fähigkeit, große Modernisierungsprogramme im Verteidigungsbereich anzugehen und umzusetzen

Indra Group (MAD:IDR):

Der Auftragseingang im vierten Quartal 2025 belief sich auf insgesamt 8,329 Milliarden Euro, wodurch sich der Auftragsbestand für das Gesamtjahr auf 16,083 Milliarden Euro erhöhte (122 mehr als 2024). Der Auftragsbestand im Verteidigungsbereich belief sich auf 11,336 Milliarden Euro und lag damit weit über dem für 2026 festgelegten Ziel von mehr als 10 Milliarden Euro.

• Die Umsatzerlöse stiegen im Jahr 2025 gegenüber 2024 um 13 %, wobei in den Bereichen Verteidigung, ATM und Mobilität zweistellige Zuwächse gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen waren. Die Umsatzerlöse verzeichneten im letzten Quartal des Jahres einen Anstieg von 28 gegenüber dem Vorjahr

• Das EBITDA und das EBIT verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 17 bzw. 18 %, während sich die Rentabilität der Indra-Gruppe um einen halben Prozentpunkt verbesserte und die EBIT-Marge im Jahr 2025 bei 9,5 lag. Die EBIT-Marge lag im vierten Quartal bei 10,8 %.

• Das Nettoergebnis belief sich auf insgesamt 436 Millionen Euro, was einem Anstieg von 57 gegenüber 2024 entspricht, während der Cashflow (FCF) im Jahr 2025 bei 364 Millionen Euro lag, gegenüber 328 Millionen Euro im Jahr 2024.

• Die Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 472 Millionen Euro.

Das Unternehmen setzt sich für 2026 finanzielle Ziele, die mindestens 17 über denen des Strategieplans 2024-2026 liegen: über 7 Milliarden Euro Umsatz in lokaler Währung, ein EBIT von mehr als 700 Millionen Euro und ein Free Cashflow von über 375 Millionen Euro.

Die Indra Group gibt die Zahlung einer Dividende von 0,30 pro Aktie (mehr als 20 über der Dividende von 2024) bekannt, die zu Lasten des Jahresergebnisses 2025 geht und am 9. Juli 2026 ausgezahlt wird.

Im Dezember wurde der Erwerb einer Beteiligung von 89,68 am Aktienkapital von Hispasat, S.A. formell abgeschlossen und der Verkauf des Geschäftsbereichs Business Process Outsourcing (BPO) bekannt gegeben.

Ángel Escribano, Executive Chairman der Indra Group, betonte: "Die diesjährigen Ergebnisse bestätigen eindrucksvoll die industrielle Stärke, die wir aufbauen. Die Indra Group ist derzeit ein Unternehmen, das bestens darauf vorbereitet ist, die großen Verteidigungsprogramme zu leiten, die Spanien und Europa benötigen, und verfügt über technologische, industrielle und personelle Kompetenzen, die in unserem Land einzigartig sind. In diesem Jahr haben wir entschlossene Schritte unternommen, um unser eigenes industrielles Ökosystem mit der Gründung von Indramind, Indra Land Vehicles, Indra Space und Indra Weapons Ammunitions zu konsolidieren und damit unsere Position als wichtiger Akteur im Bereich Verteidigung und Sicherheit des 21. Jahrhunderts zu stärken. Wir waren in der Lage, vorausschauend zu handeln, unsere industrielle Präsenz auszubauen und das nationale technologische Ökosystem zu mobilisieren, um einen historischen Moment für unsere strategische Autonomie mit Garantien anzugehen. Diese Ergebnisse bestätigen dies nicht nur, sondern motivieren uns auch dazu, unsere Expansion auf dem heimischen und globalen Markt weiter voranzutreiben. José Vicente de los Mozos, CEO der Indra Group, erinnerte daran, dass "wir den Strategieplan Leading the Future ein Jahr früher als geplant abgeschlossen haben und dabei alle selbst gesetzten Ziele deutlich übertroffen haben. Unsere Leistung im Jahr 2025 spiegelt ein stärkeres und profitableres Unternehmen wider, dessen Umsetzungskapazitäten es uns ermöglichen, mit außergewöhnlich hohen Erwartungen in das Jahr 2026 zu blicken. Wir verzeichnen Wachstum in allen Geschäftsbereichen, erweitern unsere globale Präsenz und stärken ein Industrieprojekt, das die Indra-Gruppe an die Spitze der Bereiche Verteidigung, Flugsicherung, Mobilität und Informationstechnologien in ganz Europa positioniert."

Wichtige Zahlen GJ25

(Mio. €) GJ24

(Mio.€) Variation (%) Gemeldet / Lokale Währung Q4 2025

(Mio. €) Q4 2024

(Mio. €) Variation (%) Gemeldet / Lokale Währung Auftragsbestand 16,083 7,245 122,0 123,3 16,083 7,245 122,0 123,3 Nettoauftragseingang 12,778 5,356 138,6 140,2 8,329 1,654 403,5 404,4 Umsatzzahlen 5,457 4,843 12,7 14,2 1,845 1,443 27,9 28,8 EBITDA 636 545 16,7 231 176 31,4 EBITDA Marge % 11,7% 11,3% 0,4 pp 12,5% 12,2% 0,3 pp Betriebsmarge 591 512 15,4 221 178 24,0 Betriebsmarge % 10,8% 10,6% 0,2 pp 12,0% 12,4% (0,4) pp EBIT 517 438 18,0 199 148 34,6 EBIT Marge % 9,5% 9,0% 0,5 pp 10,8% 10,2% 0,6 pp Nettogewinn 436 278 57,0 145 93 55,3 Basis EPS (€) 2,48 1,58 57,0 K/A K/A K/A Freier Cashflow 364 328 11,0 307 234 K/A Nettoverschuldung 583 (86) 670 €m 583 (86) 670 €m Die Akquisitionen trugen im Jahr 2025 mit 321 Millionen Euro zum Umsatz bei, gegenüber 52 Millionen Euro im Jahr 2024. Die Akquisitionen von Totalnet und MQA trugen anorganisch zu Minsait bei, GTA, Deimos, CLUE, TESS Defence und AERTEC trugen zu Defence bei, und Micronav und Global ATS trugen zu ATM bei.

Wichtigste Merkmale

Der Auftragsbestand belief sich im Jahr 2025 auf 16,083 Milliarden Euro, darunter 6,79 Milliarden Euro aus den Sonderprogrammen zur Modernisierung (SMPs) und 1,429 Milliarden Euro aus der Konsolidierung von TESS Defence. Ohne diese beiden Effekte wäre der Auftragsbestand gegenüber 2024 um 9 gestiegen, angetrieben durch starke zweistellige Zuwächse im Bereich ATM (über +23 %) sowie ein solides Wachstum in den Bereichen Minsait (+9 %), Mobility (+6 %) und Defence (+5 %). Das Verhältnis von Auftragsbestand zu Umsatz lag in den letzten zwölf Monaten bei 2,95, verglichen mit 1,50 im Vorjahr.

Der Umsatz stieg im Jahr 2025 um 13 %, wobei alle Geschäftsbereiche ein beträchtliches Wachstum verzeichneten: Verteidigung 23 %, ATM 23 %, Mobilität 10 und Minsait 5 %. Auch im vierten Quartal 2025 stiegen die Umsätze in allen Geschäftsbereichen: Verteidigung 79 %, Mobilität 32 %, Minsait 10 und ATM 2 %.

Verteidigung (+36 %): Der Umsatz erreichte 1,407 Milliarden Euro, angetrieben durch starkes Wachstum in Spanien, AMEA und Europa, unterstützt durch Landfahrzeuge (einschließlich TESS und Radarsysteme in Vietnam), die Sonderprogramme zur Modernisierung, Eurofighter, Raumfahrt (Galileo und Deimos) sowie Waffen und Munition (Meteor).

Der Umsatz erreichte 1,407 Milliarden Euro, angetrieben durch starkes Wachstum in Spanien, AMEA und Europa, unterstützt durch Landfahrzeuge (einschließlich TESS und Radarsysteme in Vietnam), die Sonderprogramme zur Modernisierung, Eurofighter, Raumfahrt (Galileo und Deimos) sowie Waffen und Munition (Meteor). ATM (+12 %): Die Einnahmen aus dem Flugverkehr beliefen sich auf insgesamt 523 Millionen Euro, mit einem soliden zweistelligen Wachstum, angeführt von Amerika (Funkvertrag in den USA und Kanada, iTEC) und Europa (Radarvertrag in Großbritannien).

Die Einnahmen aus dem Flugverkehr beliefen sich auf insgesamt 523 Millionen Euro, mit einem soliden zweistelligen Wachstum, angeführt von Amerika (Funkvertrag in den USA und Kanada, iTEC) und Europa (Radarvertrag in Großbritannien). Mobilität (+10 %): Der Umsatz belief sich auf 398 Millionen Euro, wobei bemerkenswerte Fortschritte in AMEA (Mautgebühren auf den Philippinen, saudische Eisenbahn), Europa (Ticketverkauf in Irland) und Spanien (Ticketverkauf und ITS) erzielt wurden. Das Wachstum beschleunigte sich im vierten Quartal auf 32 %, angetrieben durch einen Anstieg von 69 in Nord- und Südamerika dank Verträgen für den Flughafen Lima (Peru) und Mautgebühren in den USA.

Der Umsatz belief sich auf 398 Millionen Euro, wobei bemerkenswerte Fortschritte in AMEA (Mautgebühren auf den Philippinen, saudische Eisenbahn), Europa (Ticketverkauf in Irland) und Spanien (Ticketverkauf und ITS) erzielt wurden. Das Wachstum beschleunigte sich im vierten Quartal auf 32 %, angetrieben durch einen Anstieg von 69 in Nord- und Südamerika dank Verträgen für den Flughafen Lima (Peru) und Mautgebühren in den USA. Minsait (+5 %): Der Umsatz belief sich auf 3,129 Milliarden Euro, wobei die Geschäftsbereiche im zivilen Sektor eine starke Performance zeigten, insbesondere die Bereiche Öffentliche Verwaltung und Gesundheitswesen (+12 %), Finanzdienstleistungen (+4 %) sowie Energie und Industrie (+2 %).

Der organische Umsatz stieg im Jahr 2025 (ohne den anorganischen Beitrag von Akquisitionen und Wechselkurseffekten) um 9 %, wobei alle Geschäftsbereiche ein solides Wachstum verzeichneten: Verteidigung 17 %, ATM 9 %, Mobilität 8 und Minsait 6 %.

Der Nettoauftragseingang stieg im Jahr 2025 um 139 % (10 ohne SMPs und TESS), wobei alle Geschäftsbereiche ein deutliches Wachstum verzeichneten, insbesondere der Bereich Verteidigung, vor allem aufgrund der Segmente Luft- und Raumfahrtverteidigungssysteme, Bodenfahrzeuge, Bodensysteme, FCAS-Projekt, Waffen und Munition sowie Eurofighter-Projekt. Auch im Bereich ATM stiegen die Auftragseingänge, was auf den Beitrag des Vertrags zur Erneuerung der Funktechnik in den Vereinigten Staaten, die Flugsicherungsradare im Vereinigten Königreich und das Geschäft in Spanien zurückzuführen ist. Im Bereich Mobility trugen die Eisenbahnwartungsverträge in Chile, das städtische Verkehrsmanagement in Irland und das Mautprojekt in Kolumbien zum Anstieg bei. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 2,34 gegenüber 1,11 im Jahr 2024.

Die EBITDA-Marge lag im Jahr 2025 bei 11,7 gegenüber 11,3 im Jahr 2024, mit einem absoluten EBITDA-Wachstum von 17 %. Diese Verbesserung spiegelt hauptsächlich höhere Umsatzsteigerungen in allen Geschäftsbereichen wider, insbesondere in den Bereichen Verteidigung und ATM. Ohne die Auswirkungen von TESS und die außerordentliche Bereinigung eines iNM-Projekts in Mitteleuropa hätte die EBITDA-Marge für 2025 12,2 betragen. Im vierten Quartal 2025 erreichte die EBITDA-Marge 12,5 (bzw. 14,3 ohne Berücksichtigung dieser Auswirkungen), und das EBITDA stieg absolut um 31 %.

Der Nettogewinn belief sich im Jahr 2025 auf 436 Millionen Euro gegenüber 278 Millionen Euro im Jahr 2024, was einem Wachstum von 57 entspricht. Dies ist vor allem auf die operative Verbesserung und die einmaligen Auswirkungen auf das Finanzergebnis zurückzuführen, die unter anderem aus der Neubewertung der Beteiligung an TESS resultieren.

Der freie Cashflow belief sich im Jahr 2025 auf 364 Mio. Euro, verglichen mit 328 Mio. Euro im Jahr 2024. Im vierten Quartal des Jahres belief sich der Cashflow auf 307 Millionen Euro gegenüber 234 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Nettoverschuldung belief sich im Dezember 2025 auf 583 Mio. Euro, gegenüber einer positiven Nettoliquidität von insgesamt 86 Mio. Euro im Dezember 2024. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA der letzten zwölf Monate (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von IFRS 16) lag im Dezember 2025 bei 1,0x (beeinflusst durch die Zahlung für Hispasat+Hisdesat, die nicht zum EBITDA beitrug), gegenüber 0,2x im Dezember 2024.

Die Ziele für 2025 wurden deutlich übertroffen: Der Umsatz in lokaler Währung belief sich auf 5,53 Mrd. Euro (+6 gegenüber >5,2 Mrd. Euro), das EBIT auf 517 Mio. Euro (+6 gegenüber >490 Mio. Euro) und der freie Cashflow ohne TESS und Hispasat+Hisdesat auf 319 Mio. Euro (+6 gegenüber >300 Mio. Euro).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260225472960/de/

Contacts:

Kontakt für die Kommunikation

Cristina García Sánchez

cgasanchez@indra.es