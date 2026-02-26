Lenovo gab heute die Verfügbarkeit von Lenovo Premier Support Plus für Server bekannt. Dabei handelt es sich um ein neues Premium-Support-Angebot, das Unternehmen dabei unterstützt, Ausfallzeiten zu reduzieren, den IT-Betrieb zu vereinfachen und geschäftskritische Infrastrukturen jederzeit einsatzbereit zu halten. Das für die Always-On-Umgebungen von heute konzipierte Premier Support Plus kombiniert proaktiven und prädiktiven KI-gestützten Support, präventive Wartung sowie 24/7-Zugang zu Lenovo-Experten. Zudem stehen bestimmte Service Engagement Manager zur Verfügung, um Organisationen beim Übergang von einer reaktiven Fehlerbehebung hin zu einer proaktiven Systempflege zu unterstützen.

Da digitale Abläufe kontinuierlich zunehmen und Infrastrukturumgebungen immer komplexer werden, stehen IT-Teams unter wachsendem Druck, die Systemverfügbarkeit bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen aufrechtzuerhalten. Herkömmliche, reaktive Supportmodelle können zu verlängerten Ausfallzeiten, wiederkehrenden Problemen und unvorhersehbaren Kosten führen. Lenovo Premier Support Plus für Server begegnet diesen Herausforderungen, indem potenzielle Probleme frühzeitig identifiziert und behoben werden, bevor sie den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen.

"Lenovo versetzt mit Premier Support Plus für Server seine Kunden in die Lage, potenziellen Infrastrukturproblemen einen Schritt voraus zu sein, bevor diese den Geschäftsbetrieb beeinträchtigen", sagte John Stamer, Vice President GM, Global Product Sustainability Services bei Lenovo. "Durch die Kombination aus prädiktiver Intelligenz, fachkundiger Überwachung und schnellen Reaktionszeiten ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Systemverfügbarkeit zu schützen, Risiken zu minimieren und sich ganz auf Innovationen zu konzentrieren."

Premier Support Plus für Server ist das erstrangige Support-Angebot von Lenovo für Enterprise-Serverumgebungen und baut auf dem Fundament des Lenovo Premier Support auf. Der Service wurde speziell für Lenovo ThinkSystem- und ThinkAgile-Server entwickelt und bietet intelligenten Support für Unternehmen, die auf eine kontinuierliche Verfügbarkeit angewiesen sind. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen von Lenovo Premier Support Plus für Server gehören:

Proaktiver und prädiktiver Support auf Basis von KI-gestütztem Monitoring und "Call Home"-Automatisierung, das potenzielle Probleme frühzeitig erkennt und automatisch Supportfälle sowie den Ersatzteilversand einleitet.

Präventive Wartung durch Wellness-Dashboards, Firmware-Statusprüfungen und fachkundige Beratung zur Verbesserung von Systemzustand, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Fachkundige Unterstützung rund um die Uhr (24/7) mit einer angestrebten Vor-Ort-Reaktionszeit von 4 Stunden bei kritischen Problemen, um eine schnellere Wiederherstellung und minimale Beeinträchtigung zu gewährleisten.

Ein designierter Lenovo Service Engagement Manager, der für die Einarbeitung, die laufende Berichterstattung und regelmäßige Serviceüberprüfungen zuständig ist und als zentraler Ansprechpartner fungiert.

Keep Your Drive ermöglicht es Kunden, ausgefallene Laufwerke zu behalten, um die Kontrolle über vertrauliche Daten zu behalten und internen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu entsprechen.

Globale Serviceabdeckung in mehr als 75 Märkten, was für einen konsistenten Support auf Unternehmensniveau weltweit sorgt.

"Laut aktueller IDC-Studien legen Kunden bei der Bewertung von Anbietern inzwischen ebenso viel, wenn nicht sogar mehr Wert auf Servicekompetenzen wie auf Produktmerkmale", sagt Rob Brothers, VP Services bei IDC. "Es ist nicht nur das Produkt selbst, sondern auch das Gesamterlebnis darum herum, das Kunden dabei hilft, den richtigen Anbieter für ihre Anforderungen auszuwählen. Mit der Einführung von Premier Support Plus erweitert Lenovo sein Serviceportfolio, das darauf ausgelegt ist, das gesamte Lenovo-Servererlebnis zu verbessern."

Lenovo bietet Kunden mit geschäftskritischen Umgebungen, die sich Ausfallzeiten nicht leisten können, zudem "Committed Service Repair" als optionale Zusatzleistung an. Dieser erweiterte Service umfasst eine verbindliche 6-Stunden-Vor-Ort-Reparaturzusage und ermöglicht damit eine schnellere Behebung von Störungen für besonders anspruchsvolle betriebliche Anforderungen.

Premier Support Plus vereint prädiktive Erkennung, präventive Wartung und unterstützte Planung, um eine stets optimierte und skalierungsfähige Infrastruktur zu gewährleisten. Mit einer designierten Betreuung durch einen Lenovo Service Engagement Manager, globaler Abdeckung sowie Datenhoheitskontrollen durch Keep Your Drive erhalten Kunden konstanten, transparenten Support, auf den sie sich verlassen können. Da Lenovo die Überwachung, Wartung und Eskalation übernimmt, verbringen IT-Teams weniger Zeit mit der Problembehandlung und können sich stattdessen stärker auf strategische Initiativen konzentrieren.

Premier Support Plus für Server ist Teil des umfassenderen Service-Portfolios von Lenovo, zu dem Lenovo Lifecycle Services gehören. Dieses Serviceangebot hilft Kunden dabei, Ihre IT-Infrastruktur mit Vertrauen zu planen, einzusetzen, zu verwalten und zu optimieren.

Weitere Informationen zu Lenovo Premier Support Plus für Server finden Sie unter: https://www.lenovo.com/us/en/services/support-services/premier-support-plus-for-infrastructure/.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision "Smarter Technology for All" (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

Haftungsausschluss

Die Verfügbarkeit des Committed Service Repair (CSR)-Services kann je nach Produkt und Standort variieren. Mithilfe des Lenovo Locator Tools können Sie prüfen, ob CSR an Ihrem Standort verfügbar ist.

Die Reaktionszeit ist als Ziel zu verstehen, nicht als garantierte Verpflichtung. Weitere Informationen finden Sie im Lenovo Data Center Services Agreement.

LENOVO, THINKSYSTEM und THINKAGILE sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260226423560/de/

Contacts:

Zeno Group für Lenovo SSG

E-Mail: LenovoSSG@zenogroup.com