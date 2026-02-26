Die Rücknahme und Ausgabe der Anteile für den offenen Immobilienfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND wurden ausgesetzt. Laut INDUSTRIA reichen die liquiden Mittel nicht aus, um den Rücknahmepreis fälliger Anteile zu zahlen und die Bewirtschaftung des Sondervermögens sicherzustellen. Nachdem der Anbieter WERTGRUND vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, seinen offenen Immobilienfonds "WERTGRUND WohnSelect D" vorübergehend zu schließen (AssCompact berichetete), folgt nun der nächste offene Immobilienfonds. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
