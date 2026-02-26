Der Quantum Computing Index gab zuletzt etwas nach, doch heute gibt es gute Nachrichten. So sorgt IonQ für eine positive Überraschung. Denn das Indexmitglied springt um 21 Prozent nach oben. Auslöser sind die jüngsten Quartalszahlen sowie die Aussage des Managements, das Unternehmen stehe vor einem strategischen und finanziellen Wendepunkt. Im Schlussquartal erwirtschaftete der Quantencomputing-Spezialist 61,9 Millionen US-Dollar Umsatz und übertraf damit deutlich die Markterwartungen von 40,4 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
