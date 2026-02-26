Der Bundesverband Wärmepumpe und der Zentralverband Elektro- und Informationstechnischen Handwerke warnen vor Rechts- und Planungsunsicherheit. Die angekündigte Beibehaltung der Fördersysteme für Wärmepumpen und klimaneutrale Heizungssysteme begrüßen sie. Auch die SPD-Energieexpertin Nina Scheer übt ungewohnt deutlich Kritik. Nach der Bekanntgabe von Eckpunkten für ein Gebäudemodernisierungsgesetz als Nachfolge des bislang geltenden Gebäudeenergiegesetzes haben am Donnerstag zwei Verbände der unmittelbar betroffenen Branchen Stellung bezogen. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) präzisierte nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
