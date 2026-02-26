Anzeige / Werbung

Nvidia Aktie 2026: Noch kaufen oder ist der KI-Boom vorbei?

Nvidia steht wie kaum ein anderes Unternehmen für den Wandel von klassischer Grafikhardware hin zur zentralen Infrastruktur der Künstlichen Intelligenz. Seit der Gründung 1993 entwickelte sich der GPU-Spezialist über strategische Meilensteine wie CUDA vom Gaming-Zulieferer zum technologischen Rückgrat moderner KI-Modelle. Während das Datacenter-Geschäft heute klar dominiert, basiert der Erfolg nicht nur auf leistungsstarker Hardware, sondern auf einem tief integrierten Software-Ökosystem, das hohe Eintrittsbarrieren schafft. Milliardeninvestitionen großer Cloud-Konzerne in AI-Rechenzentren verstärken diese Entwicklung und machen Nvidia zu einem der wichtigsten Profiteure des globalen KI-Investitionszyklus.

Finanziell zeigt das Unternehmen weiterhin außergewöhnliche Dynamik: starkes Umsatzwachstum, hohe Margen und eine dominante Position in der KI-Beschleunigung. Gleichzeitig rückt für Investoren zunehmend die Frage in den Vordergrund, ob die aktuelle Wachstumsphase dauerhaft ist oder sich erste Zeichen einer Normalisierung zeigen. Wettbewerb durch alternative Chiparchitekturen, geopolitische Risiken und mögliche Zyklizität im Hardwaremarkt bleiben zentrale Faktoren. Dennoch sprechen Plattformstrategie, Software-Vorteile und neue Bereiche wie Edge-AI, Robotik und autonome Systeme dafür, dass Nvidia auch 2026 im Zentrum der AI-Revolution steht - ob die Aktie nach dem starken Kursanstieg weiterhin Kaufpotenzial bietet, analysieren wir im nächsten Teil inklusive Chartbild.

