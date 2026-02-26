Paris / London / Zürich - Belastet von deutlichen Verlusten der US-Technologiebörse Nasdaq und des KI-Champions Nvidia haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag am Ende mehrheitlich etwas nachgegeben. Ansonsten war das Handelsgeschehen in Europa von Quartalszahlen und Ausblicken zahlreicher Unternehmen geprägt. Der EuroStoxx 50 erklomm am frühen Nachmittag ein Rekordhoch bei 6.199,78 Punkten, drehte mit Eröffnung der US-Börsen aber ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
