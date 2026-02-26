Zürich - Die Zurich Invest AG hat den Halbjahresbericht für den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» publiziert. Starke Fondsperformance: Halbjahresperformance von 13,40 Prozent, deutlich über Vergleichsindex SWIIT Mietzinseinnahmen mit deutlicher Steigerung: 25,88 Millionen Schweizer Franken im ersten Halbjahr, Mietzinsausfallrate reduziert auf tiefe 2,64 Prozent Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: 105 Millionen Schweizer Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
