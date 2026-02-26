Erstes Unternehmen mit Hauptsitz im Westbalkan, das zwei globale Kreditratings erhält, was das wachsende Wachstum und die internationale Bedeutung der Region unterstreicht

Die Telekom Srbija Group gab heute bekannt, dass sie internationale Kreditratings von Fitch Ratings und Moody's Investors Service erhalten hat. Dies ist ein historischer Meilenstein, da es sich um das erste Unternehmen mit Hauptsitz im Westbalkan handelt, das diese Auszeichnung erhält.

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenrating von Telekom Srbija im Zusammenhang mit der erstmaligen Emission von Anleihen auf dem internationalen Finanzmarkt bestätigt und damit die starke Marktposition, das robuste Cashflow-Profil und die disziplinierte Finanzstrategie der Gruppe gewürdigt. Moody's Investors Service hat die Anleiheemission des Unternehmens mit einem B1-Rating bewertet und damit die etablierte operative Leistung und strategische Bedeutung von Telekom Srbija innerhalb des regionalen Telekommunikationssektors unterstrichen.

Als erstes Unternehmen mit Sitz im Westbalkan, das Anleihen auf dem internationalen Finanzmarkt emittiert und Ratings von zwei der weltweit führenden Ratingagenturen erhalten hat, hat Telekom Srbija einen neuen Maßstab für den Unternehmenssektor der Region gesetzt. Diese Leistung signalisiert das wachsende Vertrauen der Investoren sowohl in das Unternehmen als auch in das allgemeine wirtschaftliche Potenzial Serbiens und des Westbalkans.

Vladimir Lucic, CEO von Telekom Srbija, erklärte:

"Dies ist ein entscheidender Moment für Telekom Srbija und für die gesamte Geschäftswelt in unserer Region. Zum ersten Mal hat ein Unternehmen mit Sitz im Westbalkan erfolgreich Zugang zum internationalen Anleihemarkt erhalten und Kreditratings von einigen der renommiertesten globalen Agenturen erhalten. Dieser Meilenstein spiegelt die Stärke unseres Geschäftsmodells, das nachhaltige Wachstum, das wir in unseren Kernmärkten erzielt haben, und die Glaubwürdigkeit wider, die wir bei internationalen Investoren aufgebaut haben. Wir glauben, dass diese Errungenschaft anderen serbischen und regionalen Unternehmen den Weg ebnen wird, unter wettbewerbsfähigen Bedingungen Zugang zu den globalen Kapitalmärkten zu erhalten."

Die Telekom Srbija Group ist der führende Anbieter von Telekommunikations- und Digitaldiensten in Südosteuropa und versorgt Millionen von Kunden mit Mobilfunk-, Festnetz-, Breitband- und Multimediadiensten. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Investitionen in den Ausbau des Netzes, digitale Plattformen und Medieninhalte beschleunigt, wodurch es seine Wettbewerbsposition gestärkt und ein nachhaltiges langfristiges Wachstum gefördert hat.

Über Telekom Srbija Group

Die Telekom Srbija Group mit Hauptsitz in Serbien ist in 13 europäischen Ländern und auch jenseits der Grenzen von Europa aktiv (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE). Sie ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Telekommunikationsbetreiber in Südost-Europa und führt die Transformation im westlichen Balkan an. Die Gruppe hat fast 14 Millionen Abonnenten und beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet in vier Segmenten Dienste an: Festnetztelefonie, mobile Kommunikation, Internet und Multimedia.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

