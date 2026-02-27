Hochwertige Materialien, eine Akkulaufzeit von 12 Tagen und neue Lauf-Funktionen bieten eine ideale Unterstützung für alle, die mit dem Laufen beginnen möchten.

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables im Besitz von Zepp Health, hat heute die Amazfit Active 3 Premium vorgestellt, eine kompakte Smartwatch mit vier Tasten, die als Einstiegsmodell für strukturiertes Lauftraining und Hybridtraining konzipiert ist. Die Active 3 Premium wurde für Sportler entwickelt, die verschiedene Trainingsformen kombinieren möchten. Sie eignet sich für Straßenläufe und Hybrid-Trainingsprogramme, die Ausdauer, Kraft und Studio-Workouts kombinieren. Ihr kompaktes Design erleichtert das Training in verschiedenen Umgebungen, vom Joggen in der Nachbarschaft bis hin zum Training im Fitnessstudio, und bietet ein leistungsfähiges, zugängliches Trainingserlebnis, ohne überdimensioniert oder zu imposant zu wirken.

Im Gegensatz zu Hochleistungs-Rennuhren, die überwältigend wirken können, konzentriert sich die Active 3 Premium darauf, strukturierte Trainingsprogramme, genaue Routennavigation und umfassende Gesundheitsinformationen in einem raffinierten, langlebigen Design zu bieten, das sich nahtlos in den Alltag einfügt.

"Die Active 3 Premium bietet mir alles, was ich brauche, um bei meinem Training den Überblick zu behalten, wirkt aber nicht einschüchternd oder überdimensioniert für jemanden, der gerade erst anfängt", so Gabby Thomas, fünffache Olympiamedaillengewinnerin und Amazfit-Botschafterin. "Ich bin davon überzeugt, dass Leistung mit Beständigkeit beginnt, und diese Uhr macht es einfach, mit dem eigenen Körper, dem Training und der Erholung auch ohne Kopfzerbrechen im Einklang zu bleiben."

Intelligenter trainieren, kraftvoller laufen

Die Active 3 Premium verfügt über integrierte Trainingsprogramme und wissenschaftlich fundierte, adaptive Laufpläne von Zepp Coach, die den Nutzer durch strukturierte Trainingseinheiten führen und ihm dabei helfen, Burnout zu vermeiden und gleichzeitig die für seinen ersten Wettkampf erforderliche Ausdauer aufzubauen. Fortschrittliche Laufmetriken wie Haltungsüberwachung, Erkenntnisse zu Schwellenwerten, Erfassung der Kontaktbalance mit dem Boden und Rhythmusanalyse verschaffen Benutzern einen tieferen Einblick in ihre Laufweise, wodurch sie ihre Leistung optimieren und das Verletzungsrisiko langfristig senken können.

Meistern Sie jede Strecke mit fortschrittlicher GPS-Kartierung

Unterstützt durch ein Positionierungssystem mit sechs Satelliten und Offline-Karten ermöglicht die Active 3 Premium das Laufen ohne Smartphone mit Turn-by-Turn-Navigation, automatischer Routenberechnung und Punkt-zu-Punkt-Routenplanung. Mit 4 GB internem Speicher können Nutzer ihre Lieblings-Podcasts und Karten direkt am Handgelenk speichern, sodass sie ohne Ablenkungen auf Kurs bleiben.

Hochwertige Verarbeitungsqualität für den täglichen Gebrauch

Die Uhr verfügt über ein 45-mm-Edelstahlgehäuse und vier griffige Bedientasten und ist ebenso robust wie elegant und komfortabel. Das 1,32-Zoll-AMOLED-Display ist durch kratzfestes Saphirglas geschützt und verfügt über eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits, damit die Trainingsdaten auch bei direkter Sonneneinstrahlung kristallklar zu erkennen sind.

Weiter laufen und weniger aufladen

Die Active 3 Premium wurde für lange Strecken entwickelt und bietet bei normaler Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Tagen und bei intensiver Nutzung von bis zu 7 Tagen. Damit eignet sie sich für lange Trainingseinheiten, Erholungstage und den täglichen Gebrauch, ohne häufig aufgeladen werden zu müssen.

Rund-um-die-Uhr-Gesundheitsüberwachung und intelligente Konnektivität

Dank der BioTracker-Technologie von Amazfit bietet die Active 3 Premium eine kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz, des Blutsauerstoffgehalts, des Stressniveaus, der Schlafqualität und der Erholung und hilft den Benutzern so, ihren Körper und ihre Leistungsfähigkeit besser zu verstehen. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher können Nutzer Bluetooth-Anrufe direkt vom Handgelenk aus entgegennehmen. Mit dem Sprachassistenten Zepp Flow lassen sich Funktionen ganz einfach per Sprachbefehl steuern, sodass Sie den ganzen Tag über verbunden bleiben.

Ein solides Ökosystem integrierter Trainingspläne von Drittanbietern

Um Sportler aller Leistungsstufen zu unterstützen, lässt sich Amazfit Active 3 Premium mit führenden Trainingsplattformen von Drittanbietern wie TrainingPeaks, Strava, Runna und Intervals.icu integrieren. Durch die nahtlose Synchronisierung mit der Zepp App können Nutzer ihre bevorzugten Tools für Coaching, Planung und Leistungsüberwachung verbinden, sodass Workouts, Trainingsdaten und Aktivitäten problemlos zwischen den Plattformen ausgetauscht werden können.

Verfügbarkeit

Die Amazfit Active 3 Premium ist ab dem 26. Februar 2026 in den Farben Apex Silver, Atlas Blue und Aero White für 169,99 US-Dollar auf Amazfit.com und Amazon erhältlich.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

