Medienmitteilung vom 27. Februar 2026 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR)
Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erzielt im Geschäftsjahr 2025 trotz anspruchsvollem Tiefzinsumfeld einen erfreulichen Gewinn von 224.6 Millionen Franken. Das erfolgreiche Geschäftsmodell der GKB mit dem Anlage- und Vorsorgegeschäft als zweite Säule neben dem Zinsengeschäft bewährt sich und trägt bedeutend zur regionalen Wertschöpfung bei. Die Partizipanten erhalten eine unveränderte Dividende von 47.50 Franken pro Partizipationsschein.
Kennzahlen
Das erfreuliche Jahresergebnis 2025 bestätigt erneut das robuste Geschäftsmodell der Graubündner Kantonalbank. Daniel Fust, CEO der GKB, fasst das vergangene Geschäftsjahr wie folgt zusammen: «Das Ergebnis 2025 überzeugt mit einer hohen Ertragskraft. Die gute operative Leistung, das solide Wachstum im Hypothekargeschäft und der Gewinnbeitrag unserer Beteiligungen verdeutlichen die erfolgreiche Strategie der GKB.»
Erfreulicher Konzerngewinn in anspruchsvollem Umfeld
Produktivität der Bank weiterhin hoch
Breit abgestütztes Wachstum im Privatkundengeschäft
Sehr starke Eigenkapitalausstattung
Kanton, Partizipanten und Öffentlichkeit profitieren
Studie bestätigt regionale Bedeutung der GKB
Strategieprogramm 2026-2030 und Ausblick
Graubündner Kantonalbank.
Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG und der Albin Kistler AG. Zudem ist sie Alleinaktionärin der BZ Bank Aktiengesellschaft. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Am Geschäftsergebnis 2025 partizipiert der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung der Staatsgarantie mit 103.6 Millionen Franken.
