Chur - Der Bankrat der Graubündner Kantonalbank (GKB) hat Jon Fadri Pitsch per 1. Januar 2026 zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er übernimmt damit die Geschäftseinheit Märkte, die er bereits seit August 2025 interimistisch führt. Jon Fadri Pitsch arbeitet seit 2023 für die GKB und verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche sowie einen umfassenden Leistungsausweis. Die Geschäftseinheit Märkte verantwortet die Beratung und Betreuung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
