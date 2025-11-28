Chur - Die Bündner Regierung hat Michèle Hess als Bankrätin der Graubündner Kantonalbank gewählt. Michèle Hess tritt das Amt per 1. April 2026 an. Gemäss Gesetz über die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist die Regierung für die Wahl des siebenköpfigen Bankrats zuständig. Als neues Mitglied hat sie Michèle Hess für die Amtsperiode vom 1. April 2026 bis 31. März 2030 gewählt. Die Wahl von Michèle Hess erfolgt aufgrund ihrer langjährigen und ausgewiesenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab