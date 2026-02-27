Im milliardenschweren Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery ist eine wichtige Entscheidung gefallen: Netflix steigt aus. Der Streaming-Gigant verzichtet darauf, sein Angebot für das Studio- und Streaminggeschäft nachzubessern - und macht damit den Weg frei für Paramount Skydance. Die Aktie von Netflix reagiert im nachbörslichen US-Handel mit einem kräftigen Kurssprung.Zuvor hatte der Verwaltungsrat von Warner Brothers ein erhöhtes Barangebot von Paramount über 31 Dollar je Aktie als überlegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär