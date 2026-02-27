Zug - Der Baustoffkonzern Holcim hat im vergangenen Jahr einen Gewinnbruch erlitten. Der Reingewinn fiel von 1,46 Milliarden auf 387 Millionen Franken. Grund ist der Verkauf des Geschäfts in Nigeria, der einen hohen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken einbrockte, wie Holcim am Freitag bekannt gab. Ohne diesen Sondereffekt sei der Reingewinn dagegen um 3,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken gestiegen. Operativ hat sich Holcim verbessert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
