Zürich - An Schultagen schlafen Jugendliche chronisch zu wenig - mit negativen Folgen für Wohlbefinden und Lernfähigkeit. Eine neue Studie der Universität Zürich und des Universitäts-Kinderspitals Zürich zeigt: Ein flexibler Start des Unterrichts am Morgen kann Schlaf, Gesundheit und schulische Leistungen verbessern. Schülerinnen und Schüler haben Mühe, abends zeitig einzuschlafen - was schlecht zum frühmorgendlichen Schulstart passt. Denn die Schlafbiologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab