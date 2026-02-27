Glees - Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) geht unter die Gastprediger. Am 4. März wird sie in der Klosterkirche Maria Laach eine Fastenpredigt gestalten, wie die Benediktinerabtei am Freitag mitteilte.



"Getragen vom Gebet der Mönche und gerahmt von Orgelmusik" werde Merkel wohl keinen politischen Vortrag halten, stattdessen gehe es um "geistliche Impulse aus der christlichen Tradition". Mit Merkel sei "eine Sprecherin zu Gast, deren öffentliche Rolle über viele Jahre mit Verantwortung verbunden war: Entscheidungen abwägen, dem Gemeinwohl dienen, den Blick für das Machbare behalten - aus einer Haltung heraus, für die Werte Maß sind", heißt es in der Ankündigung. Im Horizont der Fastenzeit könne "daraus ein Impuls erwachsen, der an die Übung des Innehaltens erinnert: wahrnehmen, prüfen, ordnen - und daraus den nächsten Schritt gewinnen".



Merkel weiß aus frühester Kindheit, wie eine Predigt funktioniert, denn mit ihrem Auftritt in Maria Laach tritt sie in hohem Alter noch einmal in die Fußstapfen ihres Vaters. Der war als evangelischer Pfarrer in der DDR tätig.





