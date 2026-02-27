Netflix wird keine verbesserte Offerte für Warner Bros. Discovery abgeben. Damit geht der Zuschlag an Konkurrent Paramount Skydance. Die Erleichterung ist groß. Netflix zieht sich zurück, Paramount Skydance erhält Zuschlag Die nervenaufreibende Übernahmeschlacht um Warner Bros. Discovery ist seit dem Donnerstag um ein Kapitel reicher. Nachdem Paramount Skydance, dessen Übernahmeangebot finanziell von der Familie um Oracle-Gründer Larry Ellison unterstützt wird, zum wiederholten Mal ein höheres Gebot abgegeben hatte, wird Netflix dieses nach eigenen Angaben nun nicht kontern. Netflix hatte 83 Milliarden US-Dollar und die Abspaltung der Fernsehsparte mit Sendern wie CNN angeboten, während das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE