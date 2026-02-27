HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 79,25 Euro belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert. Hersteller von Lebensmittelzusätzen seien derweil im Vergleich zu den Lebensmittelherstellern selbst besser positioniert mit Blick auf das GLP-1-Thema./gl/mis/gl/mis



