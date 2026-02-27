NASDAQ bricht nach NVIDIA-Zahlen ein | Livetrading zur Wall Street Eröffnung

Anzeige / Werbung

Das dritte Livetrading in dieser Woche brachte direkt nach den NVIDIA-Quartalszahlen die sehr volatile Eröffnung der Wall Street einen starken Impuls hervor. Direkt zu den Zahlen vom Vorabend konnte die Aktie zunächst steigen, danach aber im "Conference Call" die Gewinne nicht halten. Von daher notierten die US-Futures auch leicht im Minus. Kein Wunder bei der Marktkapitalisierung von annähernd 5 Billionen US-Dollar und einer Nasdaq100-Gewichtung von 13 Prozent. Die Aktie hat damit einen hohen Einfluss auf das Marktgeschehen. Von den gemeldeten Zahlen her gab es keinen Kritikpunkt, die Umsätze stiegen weiter sehr rasant, die Gewinne zogen mit und auch die Margen konnten auf dem hohen Niveau perspektivisch noch weiter zulegen. Damit ist die Aktie nach einer wochenlangen Seitwärtsphase sogar noch attraktiver bewertet, als sie es am Allzeithoch war. Das Allzeithoch der NVIDIA-Aktie wurde zuletzt am 29. Oktober 2025 bei 207,03 US-Dollar markiert, nachbörslich konnten die 200 US-Dollar wieder erreicht werden.

Mit dem Start der Wall Street und einem langsamen Abwärtstrend im Nasdaq aus der Stunde zuvor verstärkte sich das Momentum auf der Unterseite. Erinnerungen an den November wurden geweckt, als Nvidia nach den Earnings direkt ein "Sell on news" erlebte. So schien es auch diesmal, denn der größte Wert an der Wall Street tendierte ins Minus und baute diese Tendenz im Laufe des Webinars auf 6 Prozent aus. Damit konnte auch der Gesamtmarkt kein Gegengewicht bilden und fiel sehr stark. Technisch skizzierten wir einen möglichen Rücklauf auf das Ausbruchsniveau im Stundenchart um 25.050 Punkte und im Rahmen dessen auch eine Berührung der runden 25.000er-Marke beim Nasdaq. Gehandelt wurde dies jedoch nicht, da die Bewegung sehr schnell gibt und der Fokus zunächst auf einer möglichen Gegenbewegung lag. An welchen Parametern dies zu erkennen ist, wird im Video ausführlich dargestellt.

Im DAX konnte SAP (nach starken Zahlen von Salesforce) den Index weitaus stabiler halten. Auch der Dow Jones eröffnete stark, was noch einmal die Relevanz von Nvidia als Einzelaktie im Technologiesektor unterstreicht.

Nach diesen Ausführungen und dem starken Trend im Nasdaq wurde kein weiteres Signal auf der Longseite gehandelt und das Webinar mit dem Hinweis auf die weiteren Termine der kommenden Woche beendet. Sei gern erneut LIVE am Dienstag dabei, wenn Heiko direkt zum DAX-Handelsstart 8.45 Uhr auf den Markt blickt.

