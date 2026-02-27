Die Kion-Aktie brach bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen am 26. Februar um rund -10% ein. Am Freitag erholt sie sich aktuell leicht und steht bei 57 €. Damit liegt sie immer noch auf dem Niveau von April 2022. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Solide Geschäftszahlen erzielt Trotz der angespannten Wirtschaftslage erreichte der Konzern seine Prognosewerte. Beim Umsatz wurde mit einem leicht rückläufigen Wert gerechnet - er sank von 11,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de